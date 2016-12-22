В Москве у гендиректора фирмы украли ценности на 2 млн руб.
Общество, 09:39
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В Москве у гендиректора фирмы украли ценности на 2 млн руб.
Неизвестный украл у гендиректора одной из коммерческих фирм ювелирные изделия на 2 млн руб., которые были оставлены без присмотра в ресторане в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции.
«Вечером в субботу гендиректор одной из коммерческих компаний сообщил в полицию, что в ресторане на улице Бирюлевская, дом 38, корпус 3 неизвестный похитил оставленные без присмотра ювелирные изделия», — заявил собеседник агентства.
По его словам, полицейские возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Сейчас сотрудники МВД разыскивают подозреваемого в похищении ювелирных изделий.