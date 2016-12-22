Трамп рассказал о поддержке Ираном Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп полагает, что Тегеран поддерживает Пхеньян в финансовом плане и ведет торговлю с КНДР. Об этом он заявил в интервью телеканалу TBN.

«Они вызывают проблемы… Они финансируют Северную Корею, они торгуют с Северной Кореей, они ведут с ней дела», — рассказал Трамп. Он отметил, что эти действия Тегерана не нарушают соглашение, однако подрывают «дух» сделки с Ираном.

Кроме того, Трамп вновь подтвердил, что по его мнению, Иран нарушает условия ядерной сделки. «Иран — это плохие парни, и так к ним и следует относиться», — заявил он.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани осудил политику Вашингтона в отношении соглашения с Тегераном. При этом он заявил, что Трамп не сможет разрушить ядерную сделку. Если же США откажутся от соглашения, то они нанесут ущерб собственной репутации, предположил Роухани.