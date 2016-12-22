Шесть человек пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Авария произошла в Тайшетском районе Иркутской области. Водитель фуры врезался в грузовик и легковой автомобиль. После этого, он врезался в стену придорожного кафе, проломив ее. «Пострадали шесть человек - посетители кафе и водитель грузовика MAN. Все были доставлены в Тайшетскую районную больницу, где двое госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение, один от госпитализации отказался, еще один серьезных травм не получил и был отпущен домой», — сообщили в Минздраве.

Накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус, в котором были 25 человек, врезался в грузовик. Водитель грузовика погиб, еще 14 человек пострадали. МВД возбудило уголовное дело.