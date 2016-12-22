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Трамп рассказал о своем пожелании к Тиллерсону
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Трамп рассказал о своем пожелании к Тиллерсону
Политика, 04:07
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Трамп рассказал о своем пожелании к Тиллерсону

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами рассказал о своих отношениях с госсекретарем Рэксом Тиллерсоном. По словам Трампа, он доволен его работой, однако хотел бы, чтобы тот иногда действовал более жестко, сообщает The Hill.

«У нас очень хорошие отношения. Хотя мы не согласны с ним по нескольким вопросам. Иногда я мне хочется, чтобы он был более жестким», — заявил Трамп.

Как отмечает издание, свое заявление Трамп сделал на фоне сообщений о своих противоречиях с госсекретарем. Так, 4 октября, телеканал NBC сообщил, что Тиллерсон был готов уйти в отставку этим летом из-за конфликта с Белым домом. По данным источников, госсекретарь после июльской встречи в Пентагоне, в которой приняли участие советники Трампа, назвал президента США «недоумком».

В Госдепе официально опровергли эту информацию. Сам Тиллерсон не стал прямо отвечать на вопросы журналистов об этом инциденте, заявив, что «не собирается заниматься такими мелочами». Дональд Трамп, в свою очередь, опроверг эти слухи, заявив, что полностью уверен в Тиллерсоне. 

Теги: США , Дональд Трамп , Рэкс Тиллерсон
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