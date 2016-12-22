Захарова сравнила депортацию журналиста НТВ с Украины с «охотой на ведьм»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью НТВ прокомментировала высылку журналиста Вячеслава Немышева украинскими властями. По ее словам, эта ситуация похожа на средневековую «охоту на ведьм».
«Забрали с улицы просто по требованию какого-то гражданина», — описала она действия украинских властей. «Немножко напоминает средневековью охоту на ведьм», — добавила Захарова.
Корреспондента НТВ Вячеслава Немышева полиция задержала в Киеве 4 октября прямо во время репортажа. Работе журналистов помешал неизвестный мужчина, который в дальнейшем потребовал от прибывших сотрудников полиции задержать Немышева. Затем журналиста допросили в СБУ. При обыске у Немышева обнаружили аккредитацию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На следующий день, 5 октября его выслали в Россию. Немышеву на три года запретили въезд на Украину. СБУ обвинила его в подготовке «антиукраинских материалов».
Действия Киева уже осудил российский МИД, назвав их «правовым произволом». В Москве призвали международные структуры, в том числе ОБСЕ, обратить внимание на «дискриминационную» политику Украины в отношении российских журналистов.