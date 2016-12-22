Концерт Сергея Бабкина во Львове сорвали украинские радикалы

Во Львове радикалы сорвали выступление украинского музыканта Сергея Бабкина, бывшего солиста группы 5’nizza. Причиной стал отказ музыканта от требований прекратить концерты в России и признать агрессию Москвы против Украины, сообщает местное издание «Форпост».

Зал, где должен был выступать музыкант, оказался заблокирован протестующими. По данным издания, они исполняли гимн Украины и выкрикивали лозунг «Слава героям!». В результате организаторы концерта отказались от выступления музыканта, пообещав вернуть зрителям деньги за билеты.

До концерта местные радикалы пообещали допустить выступления музыканта на нескольких условиях. Во-первых, он должен был публично признать Россию страной- агрессором, и во-вторых — отказаться от концертов на территории России.

За блокировку концерта, в частности, выступили члены запрещенной в России организации ОУН. В националисты заявили, что Бабкин не может выступать на Украине после того, как дал несколько концертов на территории Крыма.

В своем Instagram музыкант прокомментировал ситуацию. Бабкин подчеркнул, что является патриотом своей страны и в то же время отметил, что он далек от политики. Музыкант обратился к своим поклонникам, выразив сожаление из-за того, что «те люди которые запрещают наш концерт, считают, что их мнение выше вашего мнения».

Верховная рада Украины 5 октября приняла закон, который ограничивает гастроли российских музыкантов в стране. Разрешение на концерты с участием российских артистов их организаторы должны будут запрашивать у СБУ.