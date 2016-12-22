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Казахстан выразил протест Киргизии в связи с заявлением о вмешательстве
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Казахстан выразил протест Киргизии в связи с заявлением о вмешательстве
Политика, 23:20
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Казахстан выразил протест Киргизии в связи с заявлением о вмешательстве

МИД Казахстана выразил протест после заявлений президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о попытках Астаны вмешаться во внутренние дела Бишкека. Об этом говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальном сайте.

О планах властей Казахстана вмешаться во внутреннюю политику Киргизии Атамбаев заявил 7 октября во время церемонии вручения госнаград, сообщает «Вечерний Бишкек».  «Я понимаю, почему так хотят нам навязать казахские власти. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высокопоставленных людей Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа», — цитирует издание слова главы государства.

При этом Атамбаев заявил, что власти Казахстана «разворовывают» экономику страны, приведя в пример экономические показатели. «Средний валовой продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше всего в полтора раза, а не в 10, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывает богатства Казахстана», — заявил он.

МИД Казахстана выразил протест против слов Атамбаева. В ведомстве подчеркнули, что считают их «недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами». «Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях Президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — подчеркнули в Астане.

В Киргизии 7 октября в ДТП погиб вице-премьер страны Темир Джумакадыров. Он был главой республиканского штаба по проведению выборов президента, которые должны пройти в стране 15 октября. Как заявил сам Атамбаев после случившегося, в будущем он сам прочил погибшему пост руководителя государства.

Теги: Казахстан , Киргизия , Алмазбек Атамбаев
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