Полиция отпустила задержанных сторонников Навального в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские после беседы отпустила порядка 40 сторонников Навального, задержанных за нарушение ПДД. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.

Участники несанкционированной акции были задержаны за нарушение ПДД после того, как они вышли на проезжую часть несмотря на предупреждения сотрудников полиции. Всего, по данным пресс-службы МВД, были задержаны 38 человек. К 20:30 они все были отпущены.

По данным «ОВД-Инфо», к 21:00 мск в 26 городах России, где проходили акции, были задержаны 271 человек. При этом в Санкт-Петербурге, утверждает портал, были задержаны 62 человек.

Акции сторонников Навального прошли 7 октября в ряде городов России. включая Москву и Санкт-Петербург. В столице акция началась на Пушкинской площади, где собрались несколько тысяч человек. После этого протестующие прошлись по Тверской улице до Манежной площади.