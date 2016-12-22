В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали два торговых центра

В Москве эвакуировали торговые центры (ТЦ) «Галерея Аэропорт» и «Аркадия» из-за звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству, из зданий эвакуировано более 1 тыс. человек. В оба торговых центра поступил звонок о якобы взрывном устройстве», — сказал собеседник агентства.

Торговые центры осматривают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что из-за звонка о взрывном устройстве второй раз за два дня эвакуировали ТЦ «Охотный ряд». До этого «Охотный ряд» эвакуировали 6 октября.

В пятницу 6 октября в экстренные службы поступило 130 звонков с угрозой минирования зданий. Эвакуации прошли на Ярославском, Казанском и Белорусском вокзалах, в аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский, гостинице Marriott Grand Hotel, ТЦ «Атриум», «IKEA Теплый стан», «Мега Белая Дача», «Метрополис», «Парус» и «Океания», МАИ и РГГУ, в редакции «Эха Москвы, аналитических центрах Мосгордумы и спорткомплексе «Лужники». Всего было эвакуировано около 100 тыс. человек.

Наличие взрывных устройств ни в одном из случаев не подтвердилось.