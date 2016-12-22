Суд Санкт-Петербурга оштрафовал двух активистов штаба Навального

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал двух активистов штаба Алексея Навального, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в суде, юрист городского штаба Навального Денис Михайлов и другой сотрудник штаба, Михаил Сосин, оштрафованы на 20 тыс. руб каждый. Наложение штрафа Михайлов подтвердил в своем Twitter.

Михайлов и Сосин были задержаны утром в субботу, 7 октября. Михайлов также подтверждает, что протокол в полиции был составлен по ст 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга).

Ранее сообщалось, что на несанкционированной городскими властями акции в поддержку Алексея Навального произошли задержания участников. Митинг начался в 18:00 на Марсовом поле. В ходе акции собравшиеся прорвали оцепление полиции и попытались попасть на Невский проспект, чтобы пройти шествием до площади Восстания. Как сообщил корреспондент РБК с места событий, сотрудниками правопорядка задержаны были «десятки человек». В МВД уточняют информацию о количестве задержанных.

Акции в поддержку Навального прошли в 90 городах России в субботу, 7 октября. Часть митингов была не согласована с властями. Задержания участников акций и координаторов региональных штабов произошли также в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Якутске и других городах. Столичный митинг стал одной из самых малочисленных акций сторонников Навального.