На акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге начались задержания

Несколько участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального задержаны в Санкт-Петербурге. В полиции РБК сообщил, что уточняют информацию о количестве задержанных

Митинг в поддержку Навального (Фото: РБК)

На несанкционированной акции в поддержку Алексей Навального в Санкт-Петербурге полиция начала задерживать ее участников. Как сообщает корреспондент РБК, в автозаках уже десятки задержанных. Задержания проходят на Литейном проспекте.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что уточняют информацию о количестве задержанных.

Тем временем, корреспондент РБК сообщает о начавшихся задержаниях у ТЦ Галерея. Участники акции перемещаются на площадь Восстания.

Видео: РБК

Акция в поддержку Навального, которая не была санкционирована властями города, стартовала в субботу, 7 октября, в 18:00 на Марсовом поле. Собравшиеся в итоге двинулись в сторону Литейного проспекта. Официальных данных полиции о количестве участников акции пока не поступало.

Сегодня же акции в поддержку Навального проходили в других российских городах, в том числе в Москве. В столице акция также не была согласована с властями. Как писал РБК, столичный митинг прошел почти без задержаний и стал самой малочисленной акцией Навального за год.



