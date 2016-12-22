В Северной Осетии выявили новые эпизоды в деле экс-мэра Владикавказа

Региональные управления МВД и ФСБ Северной Осетии выявили два новых эпизода противоправной деятельности бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

Как заявили в ведомстве, следствие установило факты злоупотребления Дзантиевым служебным положением в 2009 году. Так, чиновник обратился к одному из предпринимателей города с просьбой предоставить нежилые помещения стоимостью 6 млн руб и пообещал внести деньги после оформления договора купли-продажи. Право собственности было оформлено на доверенное лицо экс-мэра. Средства в кассу фирмы Дзантиев так и не внес. Также он пообещал выплатить строительной компании 5,6 млн руб по взаиморасчету, но не внес их. Ущерб от действий чиновника оценен в 12 млн руб.

По данным фактам в отношении Дзантиева возбуждены два уголовных дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О заочном аресте бывшего мэра Владикавказа стало известно в начале августа, сам чиновник объявлен в международный розыск. В отношении Дзантиева возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мировой суд Владикавказа приговорил экс-мэра к штрафу размером в 90 тыс. руб. Дело касается незаконной продажи земельного участка и растрате 30 млн руб. По этому делу в апреле был арестован бывший заммэра Владикавказа. Также задержан начальник земельного комитета администрации города.