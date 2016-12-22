Полиция отказалась называть ДТП в Лондоне терактом

Полиция Лондона отказалась считать наезд на пешеходов около Музея естествознания терактом. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители охарактеризовали инцидент как «столкновение». Мотивы совершения наезда расследуются.

Ранее сообщалось, что в лондонском районе Южный Кенсингтон автомобиль совершил наезд на группу пешеходов. Инцидент произошел около Музея естествознания. В результате происшествия несколько человек были ранены. сведения о точном их числе пока отсутствуют

Водитель автомобиля задержан полицией.

Последней террористической атакой в Лондоне стал взрыв на станции метро «Парсонс Грин» 15 сентября. В результате взрыва пострадали 30 человек. К 20 сентября британская полиция арестовала пятерых подозреваемых в причастности к взрыву. 25 сентября был задержан шестой подозреваемый.