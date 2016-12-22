Путин в Совбезе позитивно оценил работу ВКС России в Сирии

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности отметил позитивную динамику развития ситуации в Сирии после действий ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он добавил, что российская авиация успешно обеспечивает наступательные действия правительственной армии Сирии.

Ранее сообщалось, что Минобороны 6 октября заявило о том, что подконтрольная группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) территория уменьшилась до 10% благодаря совместным действиям ВКС России и правительственной армии Сирии. Это было сделано в ответ на слова американского журналиста Майкла Бома, раскритиковавшего намеки на связь США с ИГ, а также усомнившегося в успешности действий сирийских войск и ВКС Сирии.

В Пентагоне 7 октября ответили на заявление Минобороны и отметили, что войска Башара Асада и его союзники не могут эффективно бороться с ИГ, так как ее появление вызвано, в том числе, «репрессивными мерами, к которым прибегал режим. Кроме того, в американском оборонном ведомстве подчеркнули, что правительственные войска пока не показали долговременных успехов в очищении и удержании территорий в борьбе с террористами.