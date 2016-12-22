Полиция Самары отпустила задержанных на акции в поддержку Навального

Полиция отпустила всех участников акции в поддержку Алексея Навального в Самаре, заявил агентству «Интерфакс» координатор местного штаба политика Максим Дементьев.

«Все задержанные отпущены без составления протоколов, это в моем присутствии подтвердили сотруднику полиции по рации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ходе акции в поддержку Алексея Навального в Самаре задержали около десяти человек.

Как рассказали сами сторонники оппозиционера в Самаре, администрация города не согласовала им митинг, однако Ленинский районный суд города признал это решение незаконным.

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В субботу, 7 октября, акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального прошли в 90 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Часть из них не была согласована с местными властями. Задержания сторонников Навального и координаторов его штаба прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Екатеринбурге, Ставрополе, Якутске и Самаре.