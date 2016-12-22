Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 58,04 EUR Нал. 68,53 68,03 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4341,04 -22,48 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,68 -2,30% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
Полиция Самары отпустила задержанных на акции в поддержку Навального
Лента новостей
Полиция отказалась называть ДТП в Лондоне терактом 18:49, Общество Путин в Совбезе позитивно оценил работу ВКС России в Сирии 18:15, Политика Митинг в юбилей Путина стал самой малочисленной акцией Навального за год 18:12, Политика Стив Возняк рассказал о способности компьютеров любить 17:58, Технологии и медиа В Турции перевернулся автобус с туристами 17:58, Общество Полиция Самары отпустила задержанных на акции в поддержку Навального 17:53, Политика В Екатеринбурге на акции в поддержку Навального задержали 24 человека 17:32, Политика У Музея естествознания в Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов 17:29, Общество Косачев назвал заявление Пентагона по Сирии «банальной ревностью» 17:16, Политика В США предъявили обвинение планировавшим устроить «второе 11 сентября» 17:04, Общество Акция протеста сторонников Навального в Москве 17:04, Фотогалерея  Футбол. Товарищеский матч. Россия — Южная Корея. Онлайн 17:00, Спорт Синоптики пообещали «один день бабьего лета» в Москве 16:50, Общество В Москве из-за угрозы взрыва вновь эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» 16:40, Общество Скончался постпред России при ФАО Александр Горбань 16:15, Общество В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального 16:05, Политика Глава Киргизии прочил погибшего вице-премьера в президенты 15:49, Политика Toro Rosso объявила о возвращении Даниила Квята в «Формулу-1» 15:29, Спорт В Москве начались задержания сторонников Навального 15:05, Политика СК начал проверку по факту смерти солиста филармонии Иркутска на концерте 14:47, Общество Королю Саудовской Аравии присвоили звание почетного доктора МГИМО 14:19, Политика В Генштабе заявили о непопулярности альтернативной службы в России 14:19, Общество В Москве прошла акция в поддержку Навального 14:17, Политика В женском теннисе в седьмой раз за год сменится лидер рейтинга 14:11, Спорт СК начал проверку после смерти сотрудника авиакомпании в Шереметьево 14:06, Общество Полиция в Самаре задержала участников акции в поддержку Навального 13:34, Политика В Берлине появилось граффити с изображением Путина 13:09, Общество В Дании полиция обнаружила части тела погибшей шведской журналистки 13:08, Общество
Полиция Самары отпустила задержанных на акции в поддержку Навального
Политика, 17:53
0
Полиция Самары отпустила задержанных на акции в поддержку Навального

Полиция отпустила всех участников акции в поддержку Алексея Навального в Самаре, заявил агентству «Интерфакс» координатор местного штаба политика Максим Дементьев.

«Все задержанные отпущены без составления протоколов, это в моем присутствии подтвердили сотруднику полиции по рации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ходе акции в поддержку Алексея Навального в Самаре задержали около десяти человек.

Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

Как рассказали сами сторонники оппозиционера в Самаре, администрация города не согласовала им митинг, однако Ленинский районный суд города признал это решение незаконным.

В субботу, 7 октября, акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального прошли в 90 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Часть из них не была согласована с местными властями. Задержания сторонников Навального и координаторов его штаба прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Екатеринбурге, Ставрополе, Якутске и Самаре.

Теги: Самара , митинг , Алексей Навальный , задержанные , Полиция
Главное
У Музея естествознания в Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов Общество
Материалы по теме
В Екатеринбурге на акции в поддержку Навального задержали 24 человека Политика
В Якутске полицейские избили студента на акции в поддержку Навального Политика
В Москве начались задержания сторонников Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку