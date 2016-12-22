Косачев назвал заявление Пентагона по Сирии «банальной ревностью»

Заявление Пентагона о том, что действия России и Ирана вряд ли приведут к поражению ИГ, является «банальной ревностью», заявил РБК глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Американцы ревнуют Россию, они не смогли сделать хоть что-нибудь реальное за два года операции против ИГ», — пояснил он.

По словам Косачева, весь мир наблюдает за тем, как российские действия вместе с Сирией, Ираном и Турцией ситуацию переломили, «и это одна из очень немногих историй современного мира, где американцы очевидно провалились, и не достигли своих целей».

«Американцы ставили две цели — убрать Башара Асада и справиться с проблемой терроризма. Они пытались справиться с Башаром Асадом, в том числе, опираясь на тех же террористов, у них ничего и не получилось», — добавил Косачев.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон ответил на заявление Минобороны России об успехах в борьбе против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) 7 октября. Он отметил, что усилия России, правительства Башара Асада и Ирана вряд ли приведут к поражению группировки, так как ее появление «частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим». Он добавил, что, даже если ИГ лишится большей части территории, она «будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям».

По словам представителя Пентагона, сирийское правительство и Россия не показали «долговременного » успеха в выводе территорий из-под контроля ИГ и недопущения возвращения группировки.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 6 октября заявил в ответ на высказывание американского журналиста Майкла Бома, что правительственные войска при поддержке ВКС России сократили площадь, подконтрольную ИГ, до 10%. В то же время Бом в своем заявлении, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы» назвал ложными обвинения США, в координации с ИГ, в том числе, в связи с гибелью российских военных под Дейр-эз-Зором. Тогда под минометным обстрелом погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.









