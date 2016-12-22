В Москве из-за угрозы взрыва вновь эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

В торговом центре (ТЦ) «Охотный ряд» в центре Москвы началась эвакуация, рассказали РБК в охране торгового центра.

Администратор ТЦ также подтвердил, что звонок о минировании поступил в охрану 15:30, на месте работают сотрудники полиции. «Перекрыт выход на Александровский сад, людям негде пройти, остался узкий проход. Эвакуация идет уже пол часа», — пояснила она.

В пресс-службе сети ресторанов «Теремок», один из которых находится в ТЦ Охотный ряд, подтвердили эвакуацию.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 октября, в Москве в экстренные службы поступило 130 звонков о минировании, в том числе и в ТЦ «Охотный ряд». Всего из зданий в столице эвакуировали около 100 тыс. человек. В частности, эвакуации прошли на Ярославском, Курском, Белорусском и Казанском вокзалах. Звонки с сообщениями о минировании поступали и в три московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Жуковский. Наличие бомб ни в одном из зданий не подтвердилось.

Кроме того, людей вывели из гостиницы Marriott Grand Hotel, торговых центров «Атриум», «IKEA Теплый стан», «Мега Белая Дача», «Метрополис», «Парус» и «Океания», из Московского авиационного института и Российского государственного гуманитарного университета. В здании на Новом Арбате, где находится редакция «Эха Москвы», в Аналитическом центре Мосгордумы и спорткомплексе «Лужники» также прошли эвакуации.





