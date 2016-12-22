В Москве начались задержания сторонников Навального

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В Москве, на Пушкинской площади, начались первые задержания сторонников несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Один человек задержан за провокационные листовки, сообщает корреспондент РБК.

Большинство собравшихся — молодые люди, некоторые принесли с собой надувные шары в виде уточек и триколоры. По оценке корреспондента РБК, всего на Пушкинской площади собрались от 500 до 2 тыс. человек. На месте мероприятия стоят четыре автозака, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов. Движение автотранспорта не перекрывалось.

По оценкам ГУ МВД по Москве, на площади находится около 700 участников акции. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сказано в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

7 октября по всей России проходят акции в поддержку политика Алексея Навального, мероприятия проходят в 80 городах. Задержания сторонников политика начались с Якутска и Перми: в «Команде Навального» сообщали, что полиция задержала координаторов штабов этих городов — Анатолия Ноговицына и Максима Жилина. Вследза этим в Ставрополе полиция задержала координатора штаба в Ивана Танского.

В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова, в отношении него составили протокол по административной статье за проведение собрания по ст. 20.2. По данным SakhaLife, акция в Якутске не была согласована. Также разрешение на проведение мероприятия не получили организаторы в Москве, Санкт-Петербурге и Ставрополе.​