СК начал проверку после смерти сотрудника авиакомпании в Шереметьево

Следственный комитет начал проверку по факту смерти сотрудника «одной из авиакомпаний» в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел накануне, 6 октября, в комплектовочном помещении терминала «Д». По данным следствия, мужчина 1970 года рождения «скоропостижно скончался» во время погрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Химках в результате обрушения крана погибли двое рабочих. По данным подмосковного ГУ МЧС, кран упал при монтаже на высоте 20 м на стройплощадке.