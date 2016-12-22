В Берлине появилось граффити с изображением Путина

В Берлине появилось граффити с изображением президента России Владимира Путина, об этом сообщает российская газета «Известия».

Как отмечает издание, граффити подготовили уличные художники ко дню рождения российского президента. Оно появилось в ночь на 7 октября на стене в районе Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе.



Граффити представляет собой красочное изображение в несколько метров высотой. На нем изображен Путин, сидящий на кресле в окружении двух белых голубей: одни из них сидит на правой руке, а второй — за левым плечом. Изображение нарисовано на серебристом фоне и сопровождено строками из «Оды к радости» Шиллера на русском и немецком языках. Это произведение официально считается гимном Евросоюза, подчеркивает издание.

С юбилеем президента России уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю Вас, Владимир Владимирович!», — написал Кадыров в своем Instagram.

Также свои поздравления Путину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства. Правильность выбранного нами курса на сближение Беларуси и России подтверждена временем», — говорится в телеграмме главы государства.



7 октября Путин отмечает свой день рождения, в этом году ему исполняется 65 лет. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент проведет свой праздник на работе — на этот день запланировано множество телефонных переговоров и совещание Совбеза.

На днях о дне рождения президента говорил оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который на 7 октября запланировал массовые акции протеста по всей России. После того, как Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к административному аресту на 20 суток, Навальный заявил, что такое решение суда — подарок к юбилею президента.