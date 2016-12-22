Медведев присудил премии в области науки 26 молодым ученым

Молодые ученые получили премии правительства России за исследования в области энергетики, агропромышленного комплекса, медицины и космоса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабинета министров.



«Постановлением Правительства от 15 декабря 2004 года № 793 с 1 января 2005 года учреждены ежегодные премии в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая», — говорится в сообщении правительства.

Все соискатели получили звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых».



В этом году премию получили 26 человек, в том числе пять докторов наук, 17 кандидатов наук и академик Российской академии наук (РАН) из пяти регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.

