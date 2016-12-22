В жилом доме в Киеве прогремел взрыв

В жилом доме в Киеве в результате утечки газа прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Еспресо».

По данным издания, инцидент произошел в Днепровском районе на улице Бучмы, 8 в одной из квартир жилого дома. По данным работников аварийной службы, взрыв произошел из-за утечки газа.

«Квартиру нужно было отключить от газоснабжения из-за аварийного состояния газовой плиты. Но житель этой квартиры самостоятельно подключился к газоснабжению, из-за чего и произошел взрыв», — сказано в сообщении.

По данным агентства «УНН», в результате аварии пострадал жилец квартиры, в которой произошел взрыв. Он госпитализирован.

Ранее в Киеве в результате взрыва газа в одном из жилых домов погибли два человека, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло обрушение кровли и перекрытий на площади 3600 кв. м.