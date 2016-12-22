В ООН сообщили о проблемах с доставкой гумпомощи в Дейр-эз-Зор

ООН не имеет возможности доставить гуманитарную помощь в сирийский Дейр-эз-Зор после того, как одна из дорог была отрезана в результате военных действий. Об этом официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал в ходе брифинга.

«ООН по-прежнему глубоко обеспокоена безопасностью и защитой более миллиона человек, находящимся в Дейр-эз-Зоре. В среду [4 октября] боевые действия вокруг деревни Сава и окрестностей привели к тому, что сотни семей бежали в северный Дейр-эз-Зор или в восточную сельскую местность», — сообщил Дюжаррик.

По словам представителя, многие беженцы переместились в труднодоступные для Организации места, а последняя гумпомощь населению Дейр-эз-Зора состоялась 27 сентября. В результате военных действий к югу от города была отрезана автомагистраль, «по-прежнему недоступная» для гуманитарного движения.

Ранее в Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что в Сирии более сотни людей не могут получить медицинскую помощь из-за разрушенных в ходе боестолкновений больниц. По данным организации, тяжелая ситуация возникла в городах Ракка и Идлиб, а также в Восточной Гуте около Дамаска.

Город Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет был в окружении террористов организации «Исламское государство» (запрещена в России). В начале сентября правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС прорвали блокаду боевиков.