В Нью-Йорке полиция задержала угрожавшего расстрелять школу подростка

Полиция задержала 17-летнего подростка после его угроз устроить стрельбу в элитной школе изобразительных и сценических искусств имени Фиорелло Лагуардиа в Нью-Йорке, где он учится. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает телеканал NBC.

По данным издания, учащийся опубликовал в своем Instagram пост, где рассказал о своем намерении. Другие ученики сообщили об угрозе местной полиции и руководству школы. Когда угрожавший подросток подошел на следующий день к порогу школы в 8:30 утра, его уже ждала полиция.

В результате обысков полиция не обнаружила оружия в квартире ученика. Как сообщил представитель нью-йоркского департамента образования, тревога оказалась ложной.

Выпускниками школы в разные времена были Лиза Минелли, Дженнифер Энистон, Ники Минаж, Аль Пачино и десятки других известных артистов.

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