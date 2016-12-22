СМИ узнали об увольнении более 1 тыс. сотрудников Air Berlin

Обанкротившаяся авиакомпания Air Berlin намерена уволить 1400 сотрудников. Об этом со ссылкой на документы профсоюза компании сообщает Reuters.

По данным агентства, весь наземный персонал перевозчика получит уведомления о сокращении уже к концу октября. Сотрудники, работа которых необходима для обеспечения полетов, будут уведомлены об увольнении к концу февраля 2018 года. Кроме того, сокращения штата коснутся административного персонала.

Всего в Air Berlin работает около 8 тыс. человек. Представители компании отказались от комментариев изданию.

В середине августа авиакомпания заявила о начале процедуры банкротства, поскольку ее основной акционер — национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways — приостановила финансовую помощь. По данным Bloomberg, за последние шесть лет убытки авиакомпании составили €2,7 млрд, чистый долг достиг отметки €1,2 млрд.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, Air Berlin является второй по размерам авиакомпанией Германии. По данным издания, компания столкнулась с высокими издержками и конкуренцией со стороны бюджетных перевозчиков вроде Ryanair.