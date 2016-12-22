В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за урагана «Нейт»

В США мэр города Новый Орлеан Митч Ландро объявил комендантский час в связи с приближающимся ураганом «Нейт». Об этом сообщает местное издание Gambit.



Комендантский час вводится с 18:00 по местному времени в субботу, 7 октября, до утра воскресенья, 8 октября. Местные власти допустили, что он может быть продлен. В это время жители города должны оставаться в своих домах.

В городе будут возведены баррикады, чтобы остановить возможное наводнение, а также будут закрыты все подземные переходы. В полиции заявили, что ее сотрудники будут принимать «сильные принудительные меры против любого, кто будут перелезать через баррикады или нарушать комендантский час».



Американский центр по контролю за ураганами выпустил штормовое предупреждение для северо-восточной части штата Луизиана, а также для жителей прибрежных регионов штата Миссисипи и Алабамы.

Как отмечает ABC News, скорость движения «Нейта» составляет 33 км/ч. Его эпицентр находится на юго-востоке Мексики, и предположительно он достигнет США к вечеру субботы, 7 октября.

В пятницу, 6 октября, сообщалось, что глава Нового Орлена ввел в городе чрезвычайное положение. Он подчеркнул, что причин для паники нет, но городу необходимо подготовиться. В связи с приближением урагана власти американского штата Луизиана объявили об обаятельной эвакуации округа Сан-Бернар около Нового Орлеана. Кроме того, возможность эвакуироваться предоставлена жителям острова Гранд Айл.

Тропическому шторму «Нейт» была первая категория опасности. Он уже ударил по Никарагуа и Коста-Рике. Там погибли 22 человека.