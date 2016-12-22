В Мексике разбился военный вертолет

В Мексике жертвами крушения многоцелевого военного вертолета Bell 412 стали три человека, один пострадал, а четверо пропали без вести. Об этом рассказал представитель мексиканского министерства обороны, об этом сообщает Laguna.

По его словам, инцидент произошел в муниципалитете Пуэбло-Нуэво около границы со штатом Дуранго. В ведомстве отметили, что вертолет зацепился за провода над ранчо и упал, загоревшись при падении. По данным Министерства обороны, он летел в город Масатлан.

По данным радиостанции MVS Noticias, вертолет принадлежал департаменту, который занимается обучением военных летчиков.