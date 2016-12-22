Поезд Москва-Париж остановили в Польше из-за урагана в Германии

В Польше из-за урагана «Ксавьер» остановлен поезд, следовавший из Москвы в Париж. Об этом сообщается на сайте РЖД.



Как отмечается в сообщении, состав остановился на станции в городе Жепин на западе Польши. В РЖД рассказали, что из-за урагана было временно закрыто движение поездов на участке Франкфурт-на-Одере — Берлин. Он будет открыт в середине дня в субботу, 7 октября.

В РЖД рассказали, что, согласно договоренности с представителями железнодорожных администраций Польши, Германии и Франции, пассажиры поездов по направлением от Парижа до Москвы будут доставлены в места назначения автобусами или местными поездами.



Как сообщало агентство Associated Press, в результате удара урагана «Ксавьер» по Германии погибли семь человек. В Гамбурге власти попросили местных жителей быть бдительными, после того, как дерево упало на машины и убило женщину. От падения дерева также погиб водитель грузовика в городе Росток.

В Берлине порывы ветра достигали 120 км/ч. В этой связи все самолеты были экстренно посажены в аэропортах, и была приостановлена работа большинства наземного транспорта. В немецкой столице погибла одна женщина, когда на ее автомобиль упало дерево. Четверо человек погибли в регионах недалеко от Бранденбурга.

В северной части Германии было закрыто движение поездов, включая по направлениям в Берлин и из него. Более 400 пассажиров состава, следовавшего из Амстердам в немецкую столицу, были эвакуированы из вагонов, после того как пересекли немецко-голландскую границу.

По данным местных властей, шторм направился в сторону Польши.