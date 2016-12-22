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Глава саудовского МИД заявил о «скорой» отмене санкций против России
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Глава саудовского МИД заявил о «скорой» отмене санкций против России
Война санкций, 01:12
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Глава саудовского МИД заявил о «скорой» отмене санкций против России

Глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил, что международное сообщество может «скоро» договориться о снятии санкций с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», передает «РИА Новости».

«Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — сказал Ахмед аль-Джубейр. По его словам, это «должно произойти скоро».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии отметил, что его страна работает с Россией «как с дружественной страной». «Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают», — отметил он.

Глава саудовского МИД подчеркнул, что партнерство с Россией не ухудшает отношения с США. Он отметил, что Эр-Рияд хочет сотрудничать со многими странами. По мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии, «крепкие отношения» с Россией помогут «успешно» решить проблемы на Ближнем Востоке. «То же самое относится и к США. Чем больше у нас партнеров — тем лучше будет для всех», — заметил аль-Джубейр.

В среду, 4 октября, в Москву впервые с официальным визитом прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. На следующий день, 5 октября, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Король пригласил российского лидера посетить Саудовскую Аравию, и российский лидер ответил на приглашение согласием.

По итогам переговоров, российский президент и Аль Сауд подписали несколько межправительственных соглашений, а именно о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). Кроме того, во время переговоров оба лидера поднимали вопрос военно-технического сотрудничестве Эр-Рияда и Москвы.

Теги: Саудовская Аравия , антироссийские санкции , Санкции
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