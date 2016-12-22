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В Каталонии огласили окончательные итоги референдума
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В Каталонии огласили окончательные итоги референдума
Каталония хочет независимости, 06 окт, 23:48
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В Каталонии огласили окончательные итоги референдума

По итоговым результатам референдума в Каталонии 90% проголосовавших выступили за независимость региона от Испании. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По данным телеканала, свой голос «за» отделение отдали 2,3 млн человек. Явка на референдум составила 43%.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Плебисцит в Каталонии прошел в воскресенье, 1 октября. Во время голосования происходили столкновения каталонцами с полицией. Сотрудники правоохранительных органов пытались не пропустить избирателей на участки для голосования и изымали урны. В результате пострадали более 800 человек. В пятницу, 6 октября, представитель правительства Испании в Каталонии Энрике Милло извинился за действия испанских правоохранительных органов.

В четверг, 5 октября, испанский министр экономики Луси де Гиндос Хурадо заявил, что Каталония не получит независимости. По его словам, выход региона из состава Испании пагубно отразится на ее гражданах.

В свою очередь, глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что регион объявит о своей независимости в течение нескольких дней. Он отметил, что каталонское правительство начнет работать в «конце этой недели или в начале следующей».

Теги: Каталония , Независимость , Референдум
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