МВД установило организатора поездки попавшего в ДТП автобуса с мигрантами

Организатором поездки автобуса с мигрантами, который столкнулся с поездом во Владимирской области, был гражданин Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, передает ТАСС.



По словам собеседника агентства, организатору поездки 36 лет. Он отметил, во время проверки было установлено, что пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана и находились на территории России нелегально.Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что мигранты направлялись на автобусе на границу с Казахстаном, чтобы поменять просроченные миграционные карты.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).Источник «Интерфакса» сообщил, что был задержан первый главный подозреваемый. По его словам, им оказался гражданин Казахстана.

В ночь на 6 октября около города Покрова поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, врезался в автобус. Как рассказали в МВД, столкновение произошло, потому что автобус сломался и встал на железнодорожных путях. В результате погибли 17 граждан Узбекистана, сообщал источник «Интерфакса».



По словам главы администрации Покрова Вячеслава Аракелова, перед столкновением с поездом водитель автобуса решил сменить свой маршрут. Он хотел объехать ремонт федеральной трассы от поста Орехова до Покрова и съехал с пути.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).