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СБУ запретила рэперу Гнойному въезд на Украину
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СБУ запретила рэперу Гнойному въезд на Украину
Общество, 23:03
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СБУ запретила рэперу Гнойному въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны российскому рэперу Гнойному (Вячеслав Машнов). Об этом сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на сообщение СБУ, которое пришло в редакцию.

По данным «Апострофа», Гнойный «незаконно пересекал границу Украины и выступал в оккупированном Россией Крыму».

Российского рэпера 29 сентября внесли в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма и проведение концерта в Севастополе. «Считает украинцев несуществующей нацией», — указывается на сайте.

В тот же день стало известно, что Гнойный планирует дать концерт в Киеве.

Гнойный стал широко известен после того, как победил в рэп-баттле с рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров). В сентябре депутат петербургского Заксобрания от партии «Единая Россия» Андрей Анохин направил запрос на имя Генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить баттл на экстремизм, разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. Роскомнадзор также пообещал оштрафовать СМИ, которые опубликовали запись баттла.

Теги: Украина , СБУ , рэпер , Гнойный
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