В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

Торговый центр «Охотный ряд» был эвакуирован вечером 6 октября из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Кинологи проверяют торговый центр «Охотный ряд» после сообщения об угрозе взрыва. Люди выведены из здания», — заявил источник.

Охранник кафе «Му-му» подтвердил РБК информацию об эвакуации ТЦ «Охотный ряд» из-за звонка о минировании здания. «Звонок поступил примерно в 21 час. Мы эвакуировали персонал кафе и гостей. В общей сложности — 80–100 человек. Но эвакуация происходила во всем торговом центре. [Взрывное устройство] найдено не было, после 40 минут проверки мы вернулись обратно», — добавил он.

Всего 6 октября в Москве было эвакуировано больше 100 зданий из-за анонимных звонков о минировании. В частности, людей выводили с Ярославского, Курского, Белорусского и Казанского вокзалов. Также людей эвакуировали из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Кроме того, были эвакуированы ТЦ «Атриум», «IKEA Теплый стан», «Мега Белая дача», «Метрополис», «Парус» и «Океания» и гостиница Marriott Grand Hotel. Также были эвакуированы студенты Московского авиационного института и Российского государственного гуманитарного университета, а также посетители спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити».