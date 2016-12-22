Куба сообщила о полугодовой остановке почтового сообщения с США

Прямое почтовое сообщение Кубы и США остановлено с марта 2017 года. Об этом заявил вице-президент государственной почтовой компании Кубы Correos de Cuba Сорайя Браво, сообщает El Universal.

«Мы ждем ответа от представителей американской почты, чтобы возобновить прямое почтовое сообщение через регулярные коммерческие рейсы», — сказал вице-президент компании. В настоящий момент отправить посылку из Кубы в США можно только через третьи страны.

США и Куба в конце 2014 года сообщили о начале восстановления двусторонних отношений. Прямое почтовое сообщение США и Кубы было возобновлено в марте 2016 года после 53-летнего перерыва. Две страны договорились возобновить почтовое сообщение еще в декабре 2015 года. Позднее США открыли свое посольство на Кубе, а бывший президент США Барак Обама посетил страну с официальным визитом.

Новый президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе отменой сделки, если США не достигнут лучших условий по двустороннему соглашению. В середине июня Трамп отменил достигнутые Обамой договоренности с Кубой и ужесточил экономическую политику Вашингтона по отношению к Гаване.

Американский лидер ввел ограничения на поездки туристов США на Кубу. Он также отменил политику wet feet, dry feet, благодаря которой кубинские беженцы могли обратиться к властям США с просьбой о предоставлении вида на жительство. Все, кто покинул Кубу и смог въехать на территорию США, могли получить в Соединенных штатах вид на жительство через год. Через несколько десятилетий это правило стало называться политикой wet feet, dry feet. Однако, если кубинца задерживали в нейтральных водах, его отправляли на родину.

В начале сентября Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы. Эмбарго действует в рамках «Закона о торговле с врагом», подписанного еще в 1917 году. Единственной страной, которая в 2017 года попадала под действие этого закона, является Куба. Ранее закон также действовал в отношении Ирака и КНДР.