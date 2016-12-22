СМИ узнали о завершении операции против ИГ на востоке провинции Хомс

Сирийские войска президента Башара Асада завершили военную операцию против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на востоке провинции Хомс. Об этом Reuters сообщил источник в армии Сирии.
«Вооруженные силы завершили военную операцию в восточной части Хомса, уничтожив последние группы боевиков ИГ в этом районе и освободив площадь в 1800 кв.м.», — сообщил источник.
В августе правительственные войска Сирии захватили последний подконтрольный ИГ город в Хомсе — Ас-Сухну. Он находится в 50 км от административной границы провинции Дейр-эз-Зор. Накануне штурма Минобороны России сообщило, что российская военная полиция установит два контрольно-пропускных пункта и три наблюдательных пункта на границе зоны деэскалации «Хомс».
Северные регионы провинции Хомс входят в одну из четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. Россия, Турция и Иран в середине сентября по итогам переговоров в Астане окончательно утвердили создание зон деэскалации. Помимо Хомса, зоны также должны были быть созданы в Восточной Гуте, в провинции Идлиб и в районах провинций Латакия, Хама и Алеппо. Зоны будут созданы на шесть месяцев, в дальнейшем этот срок может быть автоматически продлен.