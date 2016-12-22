Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство региона

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку, а также администрацию главы и правительства региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.
«Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку администрацию главы и правительства республики и правительство республики. До формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности», — заявили в пресс-службе.
Президент Владимир Путин 3 октября назначил врио главы Дагестана вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева. Бывший глава республики Рамазан Абдулатипов заявил о своем уходе 28 сентября. После отставки он сообщил о планах занять должность федерального уровня.По словам источника РБК, близкого к руководству фракции, назначение Васильева стало неожиданностью для парламентариев. Депутат Евгений Ревенко сообщил РБК, что «Дагестан это очень сложный регион, но лучшее назначение в него сложно и представить». По словам депутата, Васильев ранее работал замглавы МВД и «он в хорошем смысле интеллигент в погонах».