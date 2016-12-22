Число погибших в ДТП под Владимиром увеличилось до 17 человек

В результате столкновения автобуса с поездом под Владимиром погибли 17 человек. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Лобаков, передает ТАСС.

По его словам, в больнице скончался ребенок, который получил травмы в ДТП. «Мальчик скончался в больнице. Его оперировали, но, к сожалению, очень тяжелое состояние было», — сказал Лобаков.

Он отметил, что самолет, прилетевший из Узбекистана, чтобы вывезти пассажиров автобуса, не вылетит в пятницу обратно. «Принято решение дождаться окончания опознания погибших, и потом уже с телами, одним бортом и выживших и погибших отправить на родину», — сообщил вице-губернатор.

ДТП произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде возле города Покрова. Столкнулись пассажирский автобус и поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным местного главка МВД, автобус сломался и встал на железнодорожном переезде.

Как сообщил глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов, водитель автобуса сменил маршрут перед столкновением с поездом. По одной из версий, водитель принял решение свернуть на «деревенские дороги» из-за ремонта федеральной трассы от поста Орехова до Покрова. Генпрокуратура также начала проверки безопасности железнодорожных переездов по всей стране.

По факту аварии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с ДТП.