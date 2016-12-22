В Пензе мужчина захватил заложников в сауне

Неизвестный мужчина захватил и удерживал в сауне трех женщин. Полиция и Росгвардия провела совместную операцию, властям удалось освободить заложниц и задержать мужчину, сообщает управление МВД по Пензенской области.

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«В Пензе сотрудниками полиции и Росгвардии в результате совместной операции задержан мужчина, незаконно удерживавший в сауне трех женщин. Никто не пострадал», — сообщается на сайте. В МВД сообщили, что по факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по ст. 127 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

Источник РБК в силовых органах сообщил, что захват заложников произошел в торговом центре «Муравейник». Также о захвате заложников сообщал ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, по данным агентства, одной из женщин удалось сбежать.

Позднее в региональном главке Следственного комитета уточнили, что сауна находится на улице Бакунина. ТЦ «Муравейник» расположен на параллельной улице Суворова. В СК подтвердили возбуждение уголовного дела.

По данным следствия, мужчина 1985 года рождения угрожал женщинам оружием.