МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Следственное управление МВД России по Коломенскому городскому округу возбудило уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в поселке Лукерьино Коломенского района Подмосковья. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Дело было возбуждено по ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария произошла 6 октября в 15:30 мск на 3-м км трассы «Обход города Коломны». Автобус MAN с 39 пассажирами следовал по маршруту «Москва — Озеры». По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий автобус опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погибли шесть человек. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава, в больницу доставили 24 человек. В ликвидации последствий аварий участвовали более 50 сотрудников МЧС и около 20 единиц техники. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства аварии.