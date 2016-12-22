Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,44 57,82 EUR Нал. 68,37 67,63 USD Бирж. 58,15 +0,45 EUR Бирж. 68,17 +0,65 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4377,45 +63,95 ММВБ 2095,51 +0,34% РТС 1135,00 -0,79% Brent 55,62 -2,40% DJIA 22762,83 -0,06% Nasdaq 6579,99 -0,08% FTSE 7514,83 +0,09%
Представитель Мадрида извинился за действия испанской полиции в Каталонии
Лента новостей
«Бавария» объявила имя нового главного тренера 17:12, Спорт Минобороны поможет военнослужащим-иностранцам жильем 17:09, Политика Меркель направила Путину соболезнования в связи с ДТП под Владимиром 17:07, Общество В Москве эвакуировали несколько торговых центров и здание РГГУ 16:54, Общество Российские ученые изучили Путина до седьмого колена 16:53, Общество Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона 16:50, Политика МИД ответил на выдачу обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 16:47, Общество Андрей Клычков — РБК: «Я больше отношусь к меритократам» 16:43, Интервью Дуров опроверг обвинения экс-сотрудника «ВКонтакте» в уходе от налогов 16:28, Общество Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства 16:27, Общество Глава МЭР призвал желающих работать в министерстве писать ему в Facebook 16:26, Общество Бывшего футболиста «Реала» и «Челси» приговорили к тюремному сроку 16:22, Спорт ФАС признала Минздрав виновным в нарушении закона о защите конкуренции 16:19, Общество Apple переведет российский офис ближе к Кремлю 16:15, Технологии и медиа Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом 16:13, Общество «Газпром» увеличил прогноз экспортной цены на газ 16:13, Бизнес Горбачев назвал правильным присуждение Нобелевской премии мира ICAN 16:09, Политика Киев получил имущество экс-министра правительства Януковича на $48 млн 16:07, Политика Полиция обыскала штаб Навального в Москве 16:07, Политика Россияне стали вдвое чаще оправдывать просрочку выплаты кредитов 16:04, Финансы Давшую показания на Серебренникова отправили под домашний арест 15:52, Общество АЛРОСА оценила ущерб от аварии на руднике «Мир» в 10–12 млрд руб. 15:48, Бизнес На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек 15:35, Общество Мосгорсуд оставил Навального под арестом 15:31, Политика Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка по делу о подкупе 15:22, Общество Семь человек погибли при крушении вертолета ВВС Индии 15:21, Общество Стоит покупать жилье этой осенью или ждать ценового дна 15:21, Недвижимость Москва резко поднялась в рейтинге городов по динамике цен на жилье 15:20, Недвижимость
Представитель Мадрида извинился за действия испанской полиции в Каталонии
Каталония хочет независимости, 17:22
0
Представитель Мадрида извинился за действия испанской полиции в Каталонии

Представитель правительства Испании в Каталонии Энрике Милло извинился за действия Гражданской гвардии и Национальной полиции Испании во время референдума о независимости региона 1 октября. Об этом сообщает газета El Mundo.

«Я знаю, что есть люди, которых избили [во время референдума], некоторые даже попали в больницу. Всё, что я могу сделать, — это извиниться от имени офицеров [полиции], которые вмешались [в проведение референдума]», — заявил Милло. Он добавил, что недоволен тем, какие кадры распространили СМИ по всему миру. «Если кто-то считает, что мне это нравится, он ошибается», — добавил Милло.

Вместе с тем он обвинил в случившемся власти Каталонии, которые не отказались от проведения референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. В этот день произошли стычки избирателей с полицией, которая пыталась заблокировать избирательные участки и изъять урны с бюллетенями. Пострадали более 800 человек.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

По итогам референдума 90% избирателей проголосовали за независимость Каталонии, еще 7,8% выступили против этого, а 2,2% бюллетеней были испорчены. Власти региона 4 октября заявили, что независимость будет объявлена в течение нескольких дней.

Испанский конституционный суд 6 октября отменил заседание парламента Каталонии 9 октября, на котором власти планируют обсудить итоги референдума о независимости. Каталонская партия «Кандидатура народного единства» заявила, что на этом заседании может прозвучать формальное заявление о независимости региона.​

Теги: Испания , Каталония , Независимость , Референдум
Главное
Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона Политика
Материалы по теме
Конституционный суд Испании заблокировал заседание парламента Каталонии Политика
В правительстве Испании исключили независимость Каталонии Политика
Глава Каталонии ответил на упрек испанского короля о «безответственности» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку