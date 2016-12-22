Представитель Мадрида извинился за действия испанской полиции в Каталонии

Представитель правительства Испании в Каталонии Энрике Милло извинился за действия Гражданской гвардии и Национальной полиции Испании во время референдума о независимости региона 1 октября. Об этом сообщает газета El Mundo.

«Я знаю, что есть люди, которых избили [во время референдума], некоторые даже попали в больницу. Всё, что я могу сделать, — это извиниться от имени офицеров [полиции], которые вмешались [в проведение референдума]», — заявил Милло. Он добавил, что недоволен тем, какие кадры распространили СМИ по всему миру. «Если кто-то считает, что мне это нравится, он ошибается», — добавил Милло.

Вместе с тем он обвинил в случившемся власти Каталонии, которые не отказались от проведения референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. В этот день произошли стычки избирателей с полицией, которая пыталась заблокировать избирательные участки и изъять урны с бюллетенями. Пострадали более 800 человек.

По итогам референдума 90% избирателей проголосовали за независимость Каталонии, еще 7,8% выступили против этого, а 2,2% бюллетеней были испорчены. Власти региона 4 октября заявили, что независимость будет объявлена в течение нескольких дней.

Испанский конституционный суд 6 октября отменил заседание парламента Каталонии 9 октября, на котором власти планируют обсудить итоги референдума о независимости. Каталонская партия «Кандидатура народного единства» заявила, что на этом заседании может прозвучать формальное заявление о независимости региона.​