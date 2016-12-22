Меркель направила Путину соболезнования в связи с ДТП под Владимиром

Канцлер Германии Ангела Меркель направила российскому лидеру Владимиру Путинку телеграмму с соболезнованиями в связи с аварией под Владимиром, в которой погибли 16 человек. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте немецкого правительства.

«Я бы хотела выразить мои глубочайшие соболезнования вам и гражданам вашей страны, а также попросить передать мои искренние соболезнования родным погибших, а пострадавшим — пожелания о скорейшем выздоровлении», — написала Меркель.

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области поезд маршрутом Санкт-Петербург-Нижний Новгород столкнулся с пассажирским автобусом Merсedes, который направлялся из Казахстана в Москву. В результате аварии погибли 16 человек. Все они были пассажирами автобуса; ни один пассажир поезда не пострадал. Также в автобусе пострадали 15 человек, все они — граждане Узбекистана.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Попавший в аварию автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад, сообщила компания «Группа ГАЗ».

Из-за аварии под Владимиром был нарушен график движения поездов. Попавший в аварию поезд продолжил следовать по маршруту с отклонением от графика в семь часов.