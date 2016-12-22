Катар предложил российским партнерам участие в производстве СПГ

Катар предложил российским партнерам участие в новых проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом журналистам сообщила гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает «Интерфакс».

«Сейчас действительно катарцы приезжали и делали такого рода предложение. У нас совершено разные уровни просматриваются. В том числе РФПИ [Российский фонд прямых инвестиций] у нас рассматривает эти вопросы», — сообщила Бурмистрова. Глава «Газпромэкспорта» добавила, что пока решений «никаких нет».

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев добавил, что тема вхождения «Газпрома» в катарский проект ранее появлялась на повестке двухсторонних переговоров. «Лет шесть назад мы эту тему затрагивали, но она не получила продолжения», — заметил он.

Как сообщается на сайте компании, в настоящее время «Газпром» реализует четыре проекта по производству СПГ на территории России: «Сахалин-2» (в рамках проекта был построен завод по производству СПГ мощностью 9,6 млн т в год), «Владивоcток-СПГ», «Балтийский СПГ» и Регазификационный терминал СПГ в Калининградской области. «Газпром» экспортирует СПГ в более чем десять стран, в том числе в США, Великобританию, Кувейт и ОАЭ.

Ранее, 6 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал проект о поставках сжиженного природного газа с Пакистаном. С российской стороны уполномоченной является компания «Газпром», с пакистанской — Pakistan LNG Limited и аффилированные с ней лица.