Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства

Король Саудовской Аравии Сальман Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Россию принять участие в реализации программы развития королевства до 2030 года. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.

«Саудовская Аравия переживает сейчас исторический, решающий этап своего развития. Это нашло отражение в программе, которая называется «Видение Королевства Саудовская Аравия-2030». Мы стремимся, чтобы ваша дружественная страна участвовала в выполнении этой программы», — сказал монарх, отметив, что это будет отвечать интересам обеих стран.

Король поблагодарил российский народ «за теплоту и радушный прием» и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами. Также монарх порадовался тому, что при участии России удалось «достичь равновесия на международных нефтяных рынках в интересах потребителей и производителей».

4 октября начался первый в истории отношений России и Саудовской Аравии визит главы арабской монархии в Москву. 5 октября король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд​ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Представители двух стран заключили ряд договоров, в том числе соглашения о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

