Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 57,82 EUR Нал. 68,35 67,61 USD Бирж. 58,24 +0,55 EUR Бирж. 68,08 +0,56 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4363,61 +50,11 ММВБ 2095,00 +0,32% РТС 1132,92 -0,97% Brent 55,91 -1,90% DJIA 22760,45 -0,07% Nasdaq 6580,79 -0,07% FTSE 7515,70 +0,10%
Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства
Лента новостей
В Москве эвакуировали несколько торговых центров и здание РГГУ 16:54, Общество Российские ученые изучили Путина до седьмого колена 16:53, Общество Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона 16:50, Политика МИД ответил на выдачу обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 16:47, Общество Андрей Клычков — РБК: «Я больше отношусь к меритократам» 16:43, Интервью Дуров опроверг обвинения экс-сотрудника «ВКонтакте» в уходе от налогов 16:28, Общество Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства 16:27, Общество Глава МЭР призвал желающих работать в министерстве писать ему в Facebook 16:26, Общество Бывшего футболиста «Реала» и «Челси» приговорили к тюремному сроку 16:22, Спорт ФАС признала Минздрав виновным в нарушении закона о защите конкуренции 16:19, Общество Apple переведет российский офис ближе к Кремлю 16:15, Технологии и медиа Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом 16:13, Общество «Газпром» увеличил прогноз экспортной цены на газ 16:13, Бизнес Горбачев назвал правильным присуждение Нобелевской премии мира ICAN 16:09, Политика Киев получил имущество экс-министра правительства Януковича на $48 млн 16:07, Политика Полиция обыскала штаб Навального в Москве 16:07, Политика Россияне стали вдвое чаще оправдывать просрочку выплаты кредитов 16:04, Финансы Давшую показания на Серебренникова отправили под домашний арест 15:52, Общество АЛРОСА оценила ущерб от аварии на руднике «Мир» в 10–12 млрд руб. 15:48, Бизнес На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек 15:35, Общество Мосгорсуд оставил Навального под арестом 15:31, Политика Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка по делу о подкупе 15:22, Общество Семь человек погибли при крушении вертолета ВВС Индии 15:21, Общество Стоит покупать жилье этой осенью или ждать ценового дна 15:21, Недвижимость Москва резко поднялась в рейтинге городов по динамике цен на жилье 15:20, Недвижимость Избранные жертвы: что означают массовые замены губернаторов 15:11, Мнение Первый зампред ЦБ предложил рассматривать ICO как игру 15:05, Деньги Врио мэра Вологды стал первый заместитель градоначальника 15:05, Политика
Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства
Общество, 16:27
0
Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства

Король Саудовской Аравии Сальман Абдель Азиз Аль Сауд пригласил Россию принять участие в реализации программы развития королевства до 2030 года. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.

«Саудовская Аравия переживает сейчас исторический, решающий этап своего развития. Это нашло отражение в программе, которая называется «Видение Королевства Саудовская Аравия-2030». Мы стремимся, чтобы ваша дружественная страна участвовала в выполнении этой программы», — сказал монарх, отметив, что это будет отвечать интересам обеих стран.

Король поблагодарил российский народ «за теплоту и радушный прием» и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами. Также монарх порадовался тому, что при участии России удалось «достичь равновесия на международных нефтяных рынках в интересах потребителей и производителей».

Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву
Политика

4 октября начался первый в истории отношений России и Саудовской Аравии визит главы арабской монархии в Москву. 5 октября король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд​ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Представители двух стран заключили ряд договоров, в том числе соглашения о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).
 

Теги: Россия , Саудовская Аравия , король
Главное
Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона Политика
Материалы по теме
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400 Политика
Саудовская Аравия отказалась проводить переговоры с Катаром Политика
СМИ назвали стоимость контракта на поставку С-400 Саудовской Аравии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку