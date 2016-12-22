ФАС признала Минздрав виновным в нарушении закона о защите конкуренции

Комиссия ФАС квалифицировала бездействие Минздрава, не установившего единых требований к организации и выполнению медицинских услуг, как нарушение ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции». Об этом говорится в сообщении начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофея Нижегородцева на сайте ведомства.

По его словам, Минздрав не установил единых требований, которым должны соответствовать соискатели лицензий и лицензиаты (медицинские организации), в результате чего региональные органы лицензирования устанавливают их по своему усмотрению.

«Отсутствие единой системы лицензионных требований порождает серьезные проблемы как для участников рынка, так и для органов власти. В ФАС постоянно поступает информация о разной лицензионной практике по одним и тем же видам медицинских работ и услуг в различных субъектах РФ. У Министерства здравоохранения было полтора года на исправление ситуации», — заявил Нижегородцев.

Поводом для вмешательства антимонопольного органа стало то, что Минздрав не установил лицензионных требований по медицинским услугам. Это привело к тому, что органы лицензирования, надзора и суды по-разному стали применять лицензионное законодательство в медицинской сфере. Такая практика «фактически устанавливает барьеры доступа на рынок медицинских услуг», заключили в ФАС.

Предупреждение ведомству было вынесено летом 2016 года. По словам Нижегородцева, оно не было выполнено, также не были приняты меры в процессе рассмотрения дела. Затем в феврале 2017 года ФАС завела дело на Минздрав.

Нижегородцев выразил надежду на то, что Минздрав разработает соответствующие лицензионные требования по всем видам медуслуг и создаст «единые и равные контрольно-надзорные условия работы всех медицинских организаций в стране».

«Решение в полном объеме будет изготовлено и направлено ответчику в течение 10 рабочих дней», — подчеркнул Нижегородцев.