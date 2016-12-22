Врио мэра Вологды стал первый заместитель градоначальника

Временно исполняющим обязанности мэра Вологды стал Сергей Воропанов, который ранее занимал должность первого заместителя градоначальника. Об этом сообщается на информационном портале города.

Воропанов сменит Андрея Травникова, который занимал пост вологодского мэра с ноября 2016 года. Травникова президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Новосибирской области ранее 6 октября. О своем решении глава государства сообщил ему на встрече в Ново-Огарево.

​Андрей Травников был назначен на новую должность после того, как губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подал в отставку. Он стал восьмым за последние две недели главой региона, который покинул свой пост «по собственному желанию».