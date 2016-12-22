Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,14 57,58 EUR Нал. 68,07 67,42 USD Бирж. 57,97 +0,27 EUR Бирж. 67,71 +0,19 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4393,35 +79,85 ММВБ 2101,75 +0,64% РТС 1142,16 -0,17% Brent 56,25 -1,30% DJIA 22775,39 +0,50% Nasdaq 6585,36 +0,78% FTSE 7521,04 +0,17%
Врио мэра Вологды стал первый заместитель градоначальника
Лента новостей
Суд оправдал бывшую вице-президента Росбанка по делу о подкупе 15:22, Общество Семь человек погибли при крушении вертолета ВВС Индии 15:21, Общество Стоит покупать жилье этой осенью или ждать ценового дна 15:21, Недвижимость Избранные жертвы: что означают массовые замены губернаторов 15:11, Мнение Первый зампред ЦБ предложил рассматривать ICO как игру 15:05, Деньги Врио мэра Вологды стал первый заместитель градоначальника 15:05, Политика Fitch спрогнозировало сокращение числа банков в России вдвое за 4 года 14:56, Финансы В столице эвакуировали Мосгордуму и здание редакции «Эха Москвы» 14:49, Общество Нобелевские сны: как изучение белка PER подскажет правильный режим дня 14:47, Мнение Глава ПАСЕ подал в отставку после критики за «связи с Россией» 14:44, Политика Кремль оценил находящийся в Раде законопроект о реинтеграции Донбасса 14:39, Политика Милонов подготовил законопроект о запрете операций по смене пола в России 14:34, Общество Мэрия Москвы станет владельцем самого большого цирка в Европе 14:26, Политика В Кремле прокомментировали решение Нобелевского комитета 14:22, Политика Ассанж заявил о «неотвратимом упадке» свободы слова в Twitter 14:20, Общество В Кремле отказались комментировать данные о покупке Эр-Риядом С-400 14:18, Политика Минобороны сообщило о вынужденной посадке Ми-28 в Сирии 14:12, Политика «Барселона» подписала контракт с капитаном до конца карьеры 14:04, Спорт В Совфеде связали присуждение Нобелевской премии мира с ситуацией с КНДР 13:49, Общество У пенсионерки в Петербурге похитили картины на 18 млн руб. 13:49, Общество Теннис, фигурное катание и война полов: 10 лучших байопиков сезона 13:40, Стиль В зале Верховной рады депутат бросил дымовую шашку 13:30, Общество Песков рассказал о планах Путина на день рождения 13:29, Политика Турецкие СМИ сообщили о задержании более 20 человек за связи с ФЕТО 13:26, Политика Экс-полковника Минобороны осудили за попытку совершить побег из колонии 13:16, Общество Арбитраж отказал лишенной бронзы российской олимпийской чемпионке 13:04, Спорт
Врио мэра Вологды стал первый заместитель градоначальника
Отставки губернаторов, 15:05
0
Врио мэра Вологды стал первый заместитель градоначальника

Временно исполняющим обязанности мэра Вологды стал Сергей Воропанов, который ранее занимал должность первого заместителя градоначальника. Об этом сообщается на информационном портале города.

Воропанов сменит Андрея Травникова, который занимал пост вологодского мэра с ноября 2016 года. Травникова президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Новосибирской области ранее 6 октября. О своем решении глава государства сообщил ему на встрече в Ново-Огарево.

Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время Еще 13 фото
Фотогалерея

Андрей Травников был назначен на новую должность после того, как губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подал в отставку. Он стал восьмым за последние две недели главой региона, который покинул свой пост «по собственному желанию».

Теги: Вологда , Андрей Травников , Сергей Воропанов
Главное
Путин сменил губернатора Новосибирской области Политика
Материалы по теме
Путин сменил губернатора Новосибирской области Политика
Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области Политика
«Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку