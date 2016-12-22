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На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек
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На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек
Общество, 15:35
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На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек

Из-за вспышки легочной чумы на Мадагаскаре умерли 33 человека. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает Emirates News Daily.

В настоящее время, по данным ВОЗ, на острове зарегистрировано свыше 200 случаев заболевания чумой. Как сообщает издание, правительство островного государства рекомендовало гражданам избегать мест большого скопления людей.

Информация о вспышке заболевания на острове появилась 3 октября. «ВОЗ озабочена тем, что чума может распространиться дальше, так как она уже появилась в нескольких городах в начале сезона эпидемий», — сообщала представитель организации на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе.

Организация в начале октября выделила Мадагаскару на борьбу с заболеванием $300 тыс. из чрезвычайных фондов, таким образом, общий объем средств, выделенных ВОЗ, составил $1,3 млн.

На острове ежегодно регистрируется до 400 случаев заражения чумой, в основном бубонной, отметили в организации. Вспышки болезни, как правило, фиксируются в сельской местности, но на этот раз очаг находится в городах.

Теги: ВОЗ , чума , Мадагаскар
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