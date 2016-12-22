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В Кремле отказались комментировать данные о покупке Эр-Риядом С-400
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В Кремле отказались комментировать данные о покупке Эр-Риядом С-400
Политика, 14:18
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В Кремле отказались комментировать данные о покупке Эр-Риядом С-400

На переговорах президента Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Абдель Азиз Аль Саудом затрагивались вопросы военно-технического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Но он отказался комментировать информацию о том, что Эр-Рияд может приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400 на сумму более $2 млрд.

«Больших деталей чем те, что давались, я дать не могу. Эта тема относится к числу весьма чувствительных и работа будет продолжаться», — уточнил он.

«Мы убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества — оно в интересах наших двух стран <…> Оно никоим образом не носит направленности против какой-то третьей страны. Любые высказывания озабоченности мы считаем безосновательными», — добавил Песков.

Накануне, 5 октября, телеканал Al-Arabiya сообщил, что во время визита в Москву саудовский король договорился с властями России о приобретении Эр-Риядом зенитных ракетных систем С-400. Источников этой информации телеканал не раскрыл. РБК эту информацию подтвердил источник в концерне «Алмаз-Антей», производящем эти комплексы ПВО.

Позже источники «Коммерсанта», которые знакомы с ходом переговоров, заявили, что саудовские военные могут купить у России «не менее четырех дивизионов» С-400 на сумму около $2 млрд.

В Пентагоне выразили обеспокоенность в связи с приобретением их союзниками российских С-400. Власти США считают, что важно сохранить «оперативную совместимость» между вооружением Вашингтона и союзников в регионе. Это поможет эффективно отражать общие угрозы, полагают военные.

Теги: Саудовская Аравия , Дмитрий Песков , С-400
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