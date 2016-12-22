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В Совфеде связали присуждение Нобелевской премии мира с ситуацией с КНДР
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В Совфеде связали присуждение Нобелевской премии мира с ситуацией с КНДР
Общество, 13:49
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В Совфеде связали присуждение Нобелевской премии мира с ситуацией с КНДР

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности при Совете Федерации Франц Клинцевич заявил РБК, что присуждение Нобелевской премии мира борцам с ядерным оружием связано с испытаниями, которые проводят власти Северной Кореи.

По словам Клинцевича, люди, борющиеся с распространением ядерного оружия, «безусловно», заслуживают Нобелевской премии «больше, чем лауреат Обама, который в свое правление развязал три войны, продолжающиеся до сих пор». Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.

«Сегодня трудно поспорить с человеком, который приложил усилия по борьбе с нераспространением ядерного оружия, — другое дело, что на это повлияли и ядерная программа Ирана, и испытания КНДР», — сказал Клинцевич.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в комментарии РБК отметил, что большинство стран сейчас поддерживают инициативу «глобального ноля» (ликвидации запасов ядерного оружия во всех странах мира). Именно это большинство, по его словам, оказало воздействие на тех, кто принимает решение.

Нобелевскую премию мира присудили борцам с ядерным оружием
Общество

«Сейчас другое дело, что меньшинство — обладающие ядерным оружием страны — пока не разделяют такие инициативы. Цель, бесспорно, прекрасная, но темпы продвижения весьма сомнительны. К тому же поспешная ликвидация ядерного оружия может быть опасна, так как ядерное оружие — это средство глобального сдерживания. Россия должна разделять пафос сокращения ядерного оружия, но при этом цели этой организации нужно обсуждать и корректировать», — заявил Косачев.

В пятницу, 6 октября, Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании по отказу от ядерного оружия (ICAN). В Нобелевском комитете отметили, что деятельность организации помогает привлечь внимание к последствиям применения оружия массового поражения.

В ICAN считают, что получили премию за продвижение Договора о запрещении ядерного оружия. Он был утвержден в ООН в июле 2017 года и с тех пор подписан 53 государствами — членами организации. Но ратифицировали договор только три страны: Таиланд, Ватикан и Гайана. Среди подписантов нет ни одной страны, обладающей ядерным оружием.

Международная кампания по отказу от ядерного оружия была создана в 2007 году для объединения борцов за ядерное оружие. Всего ICAN объединяет свыше 400 различных организаций. Кампания была создана по инициативе движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (движение стало лауреатом Нобелевской премии мира в 1985 году).

Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года. Всего за 117 лет существования премию присуждали 98 раз, пропустив годы обеих мировых войн. Также в 1948 году Нобелевский фонд отказался вручать премию, поскольку, по их словам, «не нашлось подходящего живого кандидата».

Теги: ядерное оружие , Франц Клинцевич , Константин Косачев , Нобелевская премия мира
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