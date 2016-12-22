В зале Верховной рады депутат бросил дымовую шашку

В сессионном зале Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутат бросил дымовую шашку. Как сообщает «Украинская правда», шашку бросил нардеп от «Самопомощи» Семен Семенченко.

Видеозапись инцидента опубликовал парламентарий Алексей Рябчин.

Видео: alexrbchn / Twitter

На видео видно, как депутат от Народного фронта Андрей Тетерук схватил пиротехническое средство и вынес его из зала. При этом данные о том, кто именно бросил шашку, разнятся: корреспондент «Украинской правды» уверяет, что это сделал политик Семенченко, однако позднее с трибуны депутат от «Свободы» Юрий Левченко заявил, что это его вина.

Кроме того, как сообщает телеканал «112. Украина», в ходе заседания произошла драка.





Видео: Роман Кравець / YouTube

Несмотря на произошедшее, депутаты не стали прерывать заседание, на котором принималось решение о президентском законопроекте о реинтеграции Донбасса. В результате парламентарии проголосовали «за» принятие документа, в котором Россия признается странной «агрессором».