В зале Верховной рады депутат бросил дымовую шашку

В сессионном зале Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутат бросил дымовую шашку. Как сообщает «Украинская правда», шашку бросил нардеп от «Самопомощи» Семен Семенченко.
Видеозапись инцидента опубликовал парламентарий Алексей Рябчин.
На видео видно, как депутат от Народного фронта Андрей Тетерук схватил пиротехническое средство и вынес его из зала. При этом данные о том, кто именно бросил шашку, разнятся: корреспондент «Украинской правды» уверяет, что это сделал политик Семенченко, однако позднее с трибуны депутат от «Свободы» Юрий Левченко заявил, что это его вина.
Кроме того, как сообщает телеканал «112. Украина», в ходе заседания произошла драка.
Несмотря на произошедшее, депутаты не стали прерывать заседание, на котором принималось решение о президентском законопроекте о реинтеграции Донбасса. В результате парламентарии проголосовали «за» принятие документа, в котором Россия признается странной «агрессором».