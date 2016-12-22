ICAN прокомментировала присуждение ей Нобелевской премии мира

Международная кампания по отказу от ядерного оружия (ICAN), которой сегодня была присуждена Нобелевская премия мира за 2017 год, прокомментировала награждение. Заявление опубликовано на официальной странице организации в Facebook в 12:03 мск, через три минуты после объявления Нобелевского комитета.

По мнению ICAN, «большая честь» получения награды прямо связана с продвижением организацией Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который был принят в июле 2017 года и подписан с тех пор 53 государством-членом ООН.

«Помимо прочего, это и дань памяти жертвам атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, жертвам последовавших тестов ядерного оружия по всему миру», — говорится в заявлении. Уверенность некоторых правительств в том, что ядерное оружие легитимно, что оно обеспечивает сдерживание и безопасность — это, по мнению ICAN, «не только заблуждение, но и очень опасное мнение, которое стимулирует распространение оружия и подрывает процесс мирового разоружения».

Норвежский Нобелевский комитет объявил 6 октября о присуждении премии мира организации ICAN за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия, а также «инновационные подходы к достижению запрета ядерного оружия на основе договоров».